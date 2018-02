Roma, trasforma il salotto in laboratorio della droga e il soppalco in serra: arrestato

Aveva allestito un vero e proprio laboratorio della droga nel salotto, con bilancini di precisione e panetti di hashish e marijuana, mentre il soppalco di casa era diventata la serra. È con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 50enne romano, residente ad Albano Laziale. Da qualche giorno, i militari stavano tenendo d'occhio l'abitazione dell'uomo, dalla quale avevano notato un insolito via vai di giovani. Nel corso del blitz scattato nell'appartamento, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio della droga: nel salotto, infatti, i militari hanno rinvenuto tre panetti di hashish per un peso di 310 grammi e 150 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente. La sorpresa più grande è stata trovata in un soppalco dell'abitazione, dove il 50enne aveva allestito una serra artigianale di marijuana completa di lampade fluorescenti per favorire la crescita delle piante e un sistema di areazione del locale. Dopo l'arresto, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35



