Roma, l'autobotte ferma in mezzo alla strada per fare rifornimento: il traffico va in tilt ogni giorno

L'orario per il rifornimento di benzina è sempre la stessa: 10,30 del mattino. E anche l'intoppo che si crea ogni giorno in quella strada, via Paisiello angolo con via Raimondi. L'autobotte si ferma quasi ogni giorno per fare rifornimento a quell'ora del mattino, quando la città corre e le strade sono invase da auto e motorini. E in quei 10 minuti - con l'autobotte ferma in mezzo alla via - neanche a dirlo il traffico va in tilt.

Venerd├Č 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00



