Roma, l'auto dei vigili in sosta alla fermata del bus

Applicando il codice della strada, il vigile urbano che questa mattina ha parcheggiato l'auto di servizio in via di Val Tellina (quartiere Monteverde nuovo) avrebbe dovuto contemporanemente multarsi con una ammenda di 85 euro e con la decurtazione di 2 punti dalla patente. Questa è la sanzione prevista in caso di sosta nello spazio riservato alla fermata dell'autobus.



È improbabile che l'agente sia stato così inflessibile con sé stesso, e peraltro non si può escludere che la sosta fosse motivata da urgenti ragioni di servizio. I passanti hanno comunque voluto immortalare l'infrazione con una foto.

Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



