Roma, il cimitero delle auto abbandonate in strada, gara deserta: nessuno le ritira

Bruciacchiate, smembrate, spiaggiate sull'asfalto da chissà quanto. Sono anche questi «simboli dell'abbandono» di Roma, per dirla con Claudio Strinati, spilli di degrado che si piantano sulla mappa dell'Urbe e ci restano per mesi, a volte per anni, fino a confondersi col paesaggio, scribacchiate dalle bombolette dei writer, sminuzzate da qualche ricambista in cerca d'occasioni clandestine, ripari alla buona per disperati, almeno fino a quando non arriva un vandalo a innaffiarle di benzina per farci un...