Roma, bucavano le gomme delle auto nei centri commerciali per rapinare i proprietari: presi i furbetti dei parcheggi

Bucavano le ruote delle macchine parcheggiate nei centri commerciali e quando l'automobilista scendeva per verificare il danno, approfittavano per rubare borse e pacchi. Ad essere presi di mira erano soprattutto le persone anziane. Ma i furbetti del parcheggio sono stati fermati dopo diverse denunce. L'ultimo caso a Pomezia, presso il centro ommerciale 16 Pini. Avevano bucato la gomma di un'auto nel parcheggio, per approfittare della distrazione dell'automobilista e rubargli il borsello. Due giovani, di 29 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Torvaianica con l'accusa di danneggiamento aggravato compiuto al fine di commettere un furto.Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dal 67enne, che aveva lasciato la sua auto per entrare a fare la spesa. Una volta uscito dal centro commerciale e salito in macchina si è accorto che la ruota anteriore destra della sua auto, una Dacia Sandero, era bucata. A quel punto è sceso dall'auto per verificare i danni e i ladri senza farsi notare hanno aperto la portiera anteriore sinistra rubandogli il borsello dove c'erano 500 euro e i suoi due telefoni cellulari. I carabinieri di Torvaianica, ricevuta la denuncia, hanno quindi iniziato un servizio di osservazione nei pressi del parcheggio del centro commerciale.I militari hanno notato due uomini che sostavano nei pressi di una Toyota Auris, appena parcheggiata da un 77enne di Pomezia. Appena i due si sono avvicinati all'auto e hanno bucato la gomma anteriore destra, i carabinieri sono intervenuti fermando i due e arrestandoli per il danneggiamento aggravato della vettura. I due giovani sono trattenuti in caserma in attesa del processo. Proseguono le verifiche dei carabinieri per verificare il loro coinvolgimento in furti analoghi avvenuti in zona.