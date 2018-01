Roma, attore di fiction sul bus senza biglietto prende a botte il controllore

Sale sul bus senza biglietto e per giunta aggredisce il controllore. Protagonista, un attore 28enne italiano, che ha partecipato a varie fiction della Rai. L'episodio è avvenuto su un mezzo dell'Atac. L' uomo davanti alla richiesta del controllore di esibire, prima il bit e poi il documento d'identità, si è rifiutato, aggredendolo violentemente.

Una volta al capolinea in piazza dei Cinquecento sono intervenuti i poliziotti del commissariato Aurelio che hanno identificato l'uomo, che è stato denunciato per resistenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45



