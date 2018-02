Roma, bus e metro: impennata di vendita di biglietti

Biglietti per la metro gli autobus: impennata di vendita. «A gennaio Atac ha superato gli obbiettivi di vendita di titoli di viaggio, realizzando anche un'ottima performance nel confronto con gennaio del 2017. In dettaglio, i volumi dei titoli Metrebus Roma (bit, titoli turistici e abbonamenti), ossia di quelli che fanno riferimento al servizio svolto da Atac, sono aumentati del 6% rispetto a gennaio dello scorso anno, migliorando l'obiettivo di budget 2018 dell'1,1%. L'aumento delle vendite dei biglietti ha incrementato significativamente anche il volume dei ricavi che, sempre relativamente alla rete Metrebus Roma, hanno superato i 17,2 milioni di euro, registrando il 3% in più rispetto a gennaio 2017 e lo 0,3% in più di quanto previsto dal budget. Il totale dei ricavi, comprensivo della quota Metrebus Lazio di competenza Atac e dei titoli proprietari Atac non inclusi nell'offerta Metrebus, supera i 20 milioni di euro, in linea con quanto previsto dal budget 2018». Lo comunica, in una nota, Atac.

Mercoled├Č 7 Febbraio 2018



