Roma, un caffè sospeso nel III municipio per raccogliere fondi per una casa famiglia

di Cristina Montagnaro

Si chiama “un caffè per una casa famiglia”, l’iniziativa che riprende l’antica tradizione del caffè sospeso di Napoli, offrire una tazza di caffè a chi non può permetterselo. E’ partita da qualche giorno fino al 10 maggio, in una ventina di bar del III municipio (Montesacro), l’iniziativa lanciata dalla Cooperativa Spes contra spem, che si occupa di persone con fragilità.



«E’ il quarto anno consecutivo e uno degli obiettivi è quello di raccogliere fondi per la nostra casa famiglia, dove vivono da molto tempo 13 ospiti adulti con disabilità, oltre a far conoscere il lavoro sociale che facciamo all’interno del III municipio. Abbiamo pensato al bar, in quanto è un luogo d’incontro per tutte le età» affermano i responsabili del progetto.



Dalla mattina fino a sera nei bar aderenti, chiunque potrà lasciare un caffè pagato ai loro vicini, facendo così anche un gesto di solidarietà. Nell’iniziativa sono coinvolti anche i giovani ragazzi del liceo Aristofane, impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro, che hanno deciso di impegnarsi nei bar aderenti, coinvolgendo le persone che vorranno donare un caffè.



«Mi piace l’idea di bere un caffè in compagnia, anche di chi non si conosce fisicamente» racconta Claudia Giannelli, della cooperativa Spes contra Spem. I primi a lasciare un contributo sono gli abitanti del quartiere, come Giovanni, un signore in pensione: «mi sembra un’iniziativa bella ed intelligente, un modo per condividere. Ho pensato di contribuire lasciando qualcosa per chi ha delle difficoltà».



Infine ci sono anche dei premi: durante la giornata conclusiva della quarta edizione, verrà estratto il nome del fortunato donatore che vincerà una colazione al bar per un mese.



I bar che finora hanno aderito sono: Caffetteria Casagrande, Piazza Primoli; Basiony Bar, Via Ludovico di Breme 32; Qui Bar, Via Maria Barbara Tosatti 73; Marini Rudy Bar, Mercato Tufello, Piazza degli Euganei 13; Eden Bar, Via Antonio Silvani 96;Pausa Caffè, Via Monte Cervialto 70; I Variegati, Piazza Ottaviano Vimercati 21; Locanda degli Angeli, Piazza San Lorenzo a Formello; Bar San Lorenzo, a Formello; Edi Bar , Via Franco sacchetti 112-118; Euro Bar, Via Franco Sacchetti 141; Bar dei Pini, Piazza Minucciano 14; Bar Mondicaffè, Via Cinigiano 89; Bar Conca Caffè, Piazza Conca D'oro 124; Bottega del Commercio equo e solidale, Via Cinigiano75; Bar tavola calda Piazza Filattiera 41; Bar Coppi, Piazza Fernado de Lucia 20; Wine bar Via Lina Cavalieri 208; Bar pasticceria Carmignani Via Monte Cervialto 45; Bar di Piazza, P.zza M. Benti Bulgarelli 56.





Venerd├Č 9 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17



