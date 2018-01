Roma, siringhe, rifiuti e feci sugli scivoli: l'area giochi è un rifugio per sbandati

di Raffaella Troili

Ma che bell'area giochi, proprio davanti a una scuola materna: feci umane sullo scivolo e sul cavalluccio celeste, siringhe che fioriscono dalla terra, rifiuti ovunque. Siamo in via Albergotti, Pineta Sacchetti: dell'area giochi realizzata nel 2012 resta un ricordo. C'era un gazebo e un tavolo per gli anziani proprio accanto e la precendente amministrazione aveva dato loro il compito di aprire e chiudere il cancello alle 19, occuparsi della pulizia. Ma la nuova amministrazione M5s del XIII Municipio ha tolto le chiavi ai volontari...