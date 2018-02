Roma, apre il finestrino dell'autobus e scoppia il vetro: paura sul 780

di Laura Larcan

delegato all’assemblea capitolina del Pd

Apre il finestrino a soffietto sull'autobus e il vetro gli scoppia in mano. Un boato all'improvviso, una violenta pioggia di frammenti di vetri, il tutto mentre il mezzo era in servizio, con pubblico a bordo. Tanta paura, per fortuna nessun ferito. E' successo stamattina, sull'autobus di linea 780, intorno alle 9,50, sul percorso da viale Trastevere a piazza Venezia. Testimone dell'inaspettato incidente, Giorgio Carra,«E' bastato aprirlo perché scoppiasse in mille pezzi. Un boato che sembrava una bomba. Vetri ovunque. M'è rimasta la maniglia in mano. E c'era un odore acre fortissimo sul bus. In un primo momento alcuni in autobus avevano addirittura pensato ad un attentato», racconta Carra. «Probabilmente le vibrazioni continue e l'autobus vecchio, con almeno 10 anni di vita. A piazza Venezia è stato fermato per tornare in deposito». «Resta un problema di sicurezza per chi, come me, viaggia sui mezzi pubblici. L'autista si è scusato con le persone ed è stato molto gentile».