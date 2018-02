Roma, antiterrorismo: espulso 23enne pakistano: su Facebook inneggiava alla jihad

«Con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, è stata eseguita l'espulsione di un cittadino pakistano per motivi di sicurezza». Si tratta di un 23enne residente nella provincia di Roma. Con questo provvedimento, sono 10 le espulsioni eseguite con accompagnamento nel proprio Paese nel 2018 e 247 quelle eseguite dal primo gennaio 2015 ad oggi, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso.



Il pakistano era stato segnalato dai servizi di Intelligence per la sua vicinanza ideologica allo Stato Islamico e per i suoi contatti, attraverso facebook, con elementi aderenti all'ideologia islamista più estrema e attivi in contesti di matrice jihadista.



Gli accurati approfondimenti svolti nei suoi confronti hanno confermato i sospetti, delineando il profilo di un soggetto di orientamento ultra-radicale, impegnato a rilanciare, attraverso internet e comunicazioni riservate, materiale propagandistico jihadista. «Per questi motivi, il ministro dell'Interno, Marco Minniti - si legge in una nota del Viminale - ha firmato il decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato per il cittadino pakistano che è stato rimpatriato, con accompagnamento nel suo Paese, con un volo decollato dall'aeroporto di Torino Caselle e diretto a Islamabad».

Martedì 6 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



