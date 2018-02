Roma, consegnava la cocaina in ambulanza: a processo autista pusher

di Adelaide Pierucci

L'autista dell'ambulanza che spacciava cocaina e il responsabile dell'ufficio automezzi del policlinico Umberto I che intascava lo stipendio, anche se si assentava dall'ufficio per andare a lavorare per la Croce Rossa. Ora, insieme ad altri undici dipendenti del nosocomio, sono stati rinviato a giudizio per i raggiri a carico della sanità pubblica. Lo ha disposto ieri il gup di Roma contestando reati che vanno dal peculato alla truffa, fino allo spaccio. L'assenteista incallito, per la procura, è Antonio...