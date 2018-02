Roma, ambulanti, salta il giro di vite, le bancarelle saranno solo spostate

di Camilla Mozzetti

Bancarella ti sfido. Eccola l'ultima crociata dell'amministrazione comunale a trazione grillina: riportare decoro per le strade di Roma, delocalizzando i posteggi ambulanti. A leggerla così, verrebbe quasi da applaudire: finalmente si mette ordine a quelle bancarelle che, propinando pentole e mutande, hanno negli anni fagocitato metri e metri di suolo pubblico. Ma le parole vanno interpretate o meglio spiegate per non incorrere in errore. Per il momento, dopo l'esempio di via Tuscolana, ripulita nelle scorse settimane da 18...