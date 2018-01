Roma, gli ambulanti contro il Comune: domani manifestazione al Tuscolano

Giovedì 1 febbraio, a bordo dei furgoni, gli ambulanti protesteranno su via Tuscolana «contro la scellerata decisione del Comune di Roma di rimuovere in maniera unilaterale e coatta le postazioni delle rotazioni ambulanti, dei posti fissi e giornalieri». Lo comunica in una nota Angelo Pavoncello, vicepresidente di Ana (Associazione nazionale ambulanti). L'appuntamento con gli operatori, compresi tutti coloro che vorranno

esprimere solidarietà ai colleghi direttamente coinvolti nei provvedimenti, è fissato per le ore 7 in viale Tito Labieno.



«Con la manifestazione di domani - aggiunge Pavoncello - chiederemo la sospensione di tutti i provvedimenti di trasferimento coatto delle soste (emanati e prossimi ad esserlo) con esame congiunto, nel

dipartimento IX, tra il Comune di Roma e i direttivi di categoria. Inoltre, riteniamo prioritaria la costituzione di un Osservatorio dove i municipi torneranno a confrontarsi con le organizzazioni sindacali. In ultimo, ribadiremo la nostra richiesta di modifica del regolamento Coia con il ritorno alla competenza esclusiva del dipartimento Commercio relativamente alle soste delle rotazioni per unagiusta ed equa localizzazione in tutta la città e

non municipio per municipio».



«La nostra associazione - conclude Pavoncello - ha sempre manifestato di essere aperta al dialogo con tutti, istituzioni, partiti politici o movimenti ma, allo stesso tempo, non permetterà mai a nessuno di calpestare

la dignità e il lavoro degli ambulanti che si alzano alle 5 del mattino e rientrano la sera tardi per portare a casa da mangiare alla famiglia, affrontando tutte le intemperie quotidiane come freddo, pioggia e caldo». «Non si può più tollerare l'annuncio fatto dall'assessore Meloni e dal presidente della commissione IX Andrea Coia che dichiarano di voler cancellare di punto in bianco tutte le soste che da anni, alcune addirittura da oltre mezzo secolo, danno lavoro agli ambulanti nelle vie di Roma - prosegue Vincenzo Caiazzo, presidente di Ana - In tutto ciò non bisogna sottovalutare anche l'aspetto sociale legato a questo comparto del commercio, che permette di mantenere i prezzi calmierati senza abbassare la qualità dei prodotti, in un momento di crisi economica sia per i cittadini che per la categoria stessa». «L'Ana è sempre stata per il dialogo e la mediazione - conclude Caiazzo - ma quando vediamo che le porte ci si chiudono davanti non ci resta altro che combattere al fianco dei nostri

colleghi. Abbiamo già chiesto un incontro urgente alla sindaca Raggi, all'assessore Meloni e al presidente della commissione Coia: dopo una settimana non abbiamo ottenuto nessuna risposta e questo lo interpretiamo come una chiusura totale al dialogo».

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA