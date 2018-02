Roma, allarme gabbiani: sono a caccia di nidi a rischio terrazzi e balconi non protetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Allarme gabbiani. Inizia il periodo riproduttivo, c'è il rischio di ritrovarsi con un nido sul balcone e sarebbe un bel guaio. Ecco tutti gli accorgimenti da adottare, suggeriti sul sito del Comune, per evitare di avere come ospite indesiderata una famigliola di gabbiani reali. Le nuove coppie tra gennaio e febbraio si mettono alla ricerca di uno spazio idoneo per nidificare, mentre le coppie già consolidate possono aver occupato il sito già da ottobre. I siti vanno dal Ponte Rotto vicino all'Isola Tiberina,...