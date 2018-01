Roma, allacci abusivi e spaccio: sgomberata casa popolare a Tor Bella Monaca

Su mandato del Campidoglio l'unità di supporto della polizia locale al dipartimento politiche abitative, insieme al commissariato Casilino Nuovo della polizia di Stato, ha riacquisito ieri un appartamento popolare occupato in via di Tor Bella Monaca. Lo annuncia il Comune che promette: «Nei prossimi giorni sarà assegnato a persone legittimamente in graduatoria». «Durante le operazioni, è stato scoperto che l'alloggio era allacciato abusivamente attraverso un complesso sistema alla corrente di alimentazione dell'ascensore del palazzo. La rilevazione è stata fatta dai tecnici Acea, intervenuti sul posto per svolgere gli accertamenti sullo stato dei consumi e del pagamento delle bollette » . Gli agenti, durante l'attività di ispezione della cantina di pertinenza dell'alloggio, hanno scoperto un openspace con numerose siringhe a terra e cucchiai incastrati tra le mattonelle, usati presumibilmente per il consumo di eroina. Una vera e propria zona dall'accesso controllato, chiusa da un cancello con catena e lucchetto. «Gli uffici del dipartimento Politiche Abitative stanno portando avanti un lavoro complesso e di grande responsabilità per organizzare le riacquisizioni delle case popolari occupate senza titolo e procedere contestualmente alle regolari assegnazioni. Questo impegno, unito alla costanza delle operazioni condotte dall'Unità di Supporto della Polizia Locale alle Politiche Abitative, rappresentano una importante rassicurazione per i cittadini onesti, che possono finalmente vedere i diritti difesi e il degrado contrastato. Al loro fianco c'è un'amministrazione onesta e decisa», afferma l'assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Rosalba Castiglione.

