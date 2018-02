Roma, alberi caduti per il maltempo: chiuso tratto dell'Appia

A causa delle condizioni meteo avverse, è temporaneamente chiusa l'Appia nel tratto tra gli incroci Pontinia e Sabaudia dove alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Nonostante le criticità meteorologiche, il traffico è per lo più regolare. Inoltre, per lavori, si procede a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, sulla Nettunense in zona Campo di Carne all'altezza di via del Genio Civile in direzione di Anzio. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.



Ancora, sempre a causa delle condizioni meteo avverse, oggi non saranno effettuate le corse Laziomar Formia-Ponza delle 9.00, Ponza-Formia delle 16.00 e Ventotene-Formia delle 15. Inoltre, su richiesta del comune di Ponza, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di domani sarà effettuata via Ventotene. Questa mattina erano state soppresse anche le corse Ventotene-Formia delle 6,45 e Formia-Ventotene delle 9.15, Ponza-Formia delle 7.45 e Formia-Ponza delle 9». Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

