Roma, scappano all'alt della Polizia: il figlio 17enne era ricercato

Padre e figlio, tre giorni fa, sono scappati all'alt della Polizia. Caos e paura al Prenestino con scene da film e inseguimenti. Ora si conoscono i motivi: il ragazzo di 17 anni doveva scontare una pena di 19 mesi ed era ricercato.



Tre giorni fa, appena fuori da un campo nomadi, il conducente di una Chevrolet ha accelerato cercando di seminare la pattuglia della Squadra Mobile che gli aveva dato l'alt, nel traffico dell'area urbana del quartiere Prenestino. Il fuggitivo, all'altezza di largo Agosta, ha poi speronato l'auto civetta, poi, all'incrocio con Tor de Schiavi, ha terminato la sua corsa contro un'auto i cui passeggeri, fortunatamente, non hanno riportato lesioni. Gli agenti, seppur con molta difficoltà, hanno fermato subito il conducente della Chevrolet, mentre il ragazzo che era a bordo è fuggito tra la folla. Il fermato, un 45enne romeno, è stato condotto in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli investigatori hanno poi capito che il ragazzo fuggito era il figlio 17enne del conducente, ricercato perché deve scontare una condanna a un anno e 7 mesi di reclusione. Gli stessi agenti della Squadra Mobile, insieme ai colleghi del Reparto Volanti, hanno organizzato le ricerche del 17enne all'interno del campo nomadi di Villa Gordiani, lo stesso da dove era iniziato l'inseguimento. Il ragazzo, vistosi braccato, si è consegnato spontaneamente ai poliziotti.

