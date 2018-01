Roma, aggredì un anziano a Barberini: tassista condannato a 2 anni e 6 mesi

di Michela Allegri

Lo ha aggredito selvaggiamente, per un motivo banale: l'unica colpa di Antonio Cavallaro, 69 anni, era quella di aver parcheggiato l'auto per pochi minuti nello spazio riservato ai taxi, in piazza Barberini, mentre correva in farmacia a comprare una medicina per il figlio disabile che lo aspettava in macchina. Ora, con l'accusa di lesioni aggravate, il tassista Marco Magistri è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione, al termine di un processo condotto con rito abbreviato. Non è tutto. Il gup ha anche...