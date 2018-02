Roma, picchia controllore Atac e due agenti: arrestato 24enne nigeriano

Un cittadino extracomunitario, un nigeriano di 24 anni regolare, ha aggredito una verificatrice Atac sulla linea 558. È accaduto oggi alle 16,30 circa in via di Torre Maura. «Alla richiesta del biglietto - racconta un testimone - l'uomo ha cercato di colpire alla testa la verificatrice e, quando i colleghi della donna hanno cercato di fermarlo, ha provato a colpirli alla spalla e al volto sugli occhi con delle penne usate come ama impropria».



Due verificatori, secondo quanto si è appreso - sono stati portati in ospedale con contusioni alla spalla e alla schiena. Aggrediti anche gli agenti di polizia intervenuti.



«Basta intervenga subito il prefetto o lo faremo noi - dichiara Claudio De Francesco, segretario regionale Faisa Confail - in Atac si pensa solo alle macrostrutture e non al personale di front line, invece di fare dichiarazioni di difesa con lo spray al peperoncino, qui servono manganelli o ronde non si può aver paura di andare a lavorare e di non ritornare dai propri cari. Ora anche tutta la politica deve intervenire». Il giovane è stato arrestato.

Mercoledì 21 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 11:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA