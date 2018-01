Roma, aggrediti in Centro a coltellate: «Erano due 20enni, volevano divertirsi»

di Giulia Prosperetti

Inseguito e accoltellato in centro, senza motivo. «Forse solo per attaccare briga e divertirsi», dice il geometra Paolo S., rugbista di 29 anni, residente a Roma Nord, che deve la vita al giubbotto che lo ha protetto da una coltellata al cuore, i suoi amici Roberto e Luigi sono riusciti a fuggire appena in tempo. I tre sabato sera erano usciti a bere una birra a Campo de’ Fiori. «All’una e trenta siamo andati via dal pub. Stavamo camminando su corso Vittorio Emanuele II per andare a prendere il bus notturno che ci...