Roma, aggredisce agenti a calci e pugni, poi distrugge la volante: arrestato

Porta Maggiore, aggredisce agente di Polizia durante un controllo: arrestato. I poliziotti del commissariato Porta Maggiore, durante un normale controllo in piazza Santa Maria Maggiore, hanno arrestato D.M.A., russo di 27 anni, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento di beni dello Stato. L'uomo, alla vista degli agenti, si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni e, una volta fatto salire sulla Volante, come una furia ha danneggiato alcune parti dell'abitacolo.

Giovedì 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



