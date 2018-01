Roma, a piazza Navona sparisce il gazebo abusivo sulla chiesa di Borromini. Scattano i divieti per l'albergo

di Laura Larcan

Che almeno una ferita - delle tante - per piazza Navona sia stata curata? Il gazebo bianco che sfregiava la facciata della chiesa di Sant’Agnese in Agone è stato rimosso. Dopo ben due settimana dall’exploit dello scempio, denunciato dal Messaggero, e rimbalzato negli uffici della polizia locale. C’è voluto un sopralluogo congiunto con i tecnici del I Municipio, una squadra di vigili e i funzionari della Soprintendenza statale di Roma per mettere in moto finalmente lo smontaggio del voluminoso dehor allestito...