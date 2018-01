Roma, 77enne al volante perde il controllo e finisce in un giardino condominiale

Un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Micra, ed è finito dentro un giardino condominiale, con una salto di circa un metro di dislivello dalla sede stradale. È accaduto questa mattina, verso le 10.15, in via

Gualtiero angolo via Giorgio La Pira.



Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto provvedeva a prestare assistenza al conducente, di nazionalità italiana, riuscito ad uscire dal lunotto posteriore dell'auto.



La persona veniva affidata alle cure mediche del personale del 118 che lo trasportava in Ospedale, in codice giallo. Al termine dell'intervento la macchina veniva messa in sicurezza. Sul posto presente l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.

Giovedì 11 Gennaio 2018



