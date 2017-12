Roma, paura nella notte a Casal dei Pazzi: in fiamme un supermercato

Incendio nella notte in un supermercato Eurospin in via Ciciliano, zona Casal dei Pazzi. Un supermarket di medie dimensioni - aperto ormai da anni, in una zona ad alta densità residenziale - è stato avvolto dalle fiamme dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenute 10 squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.L'incendio ha distrutto una parte della struttura commerciale ma fortunatamente, considerato anche l'orario, non ci sono stati feriti poiché il supermarket era vuoto. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per spegnere completamente le fiamme. Ancora da accertare la dinamica del rogo: potrebbe essere stato un cortocircuito provocato da uno dei frigoriferi interni ma non si esclude neanche la pista dolosa. A condurre le indagini, gli agenti del commissariato San Basilio.