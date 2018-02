Roma, roghi tossici, i residenti in piazza: «Intervenga l'Esercito»

di Laura Bogliolo

Sabato mattina si è svolto un sit-in piazza dell'Esquilino e da martedì ci sarà un presidio fisso per cinque giorni. Chiedono interventi decisivi per impedire i continui roghi tossici che si alzano all'interno dei campi nomadi della Capitale, l'anello di una filiera criminale per il riciclo illegale dei rifiuti. Ogni giorno continua il via vai di furgoncini guidati dai nomadi all'interno dei campi di via Salviati, via di Salone e Barbuta.



Negli accampamenti il materiale viene bruciato e i fumi tossici continuano a devastare quartieri come Tor Sapienza, Colli Aniene, Morena e l'Appia tra Roma e Ciampino. I comitati di quartieri uniti hanno deciso di passare alla protesta. "Tor Sapienza, quartiere alla diossina" c'era scritto su uno dei cartelli mostrato sabato durante la protesta. Roberto Torre, presidente del comitato di quartiere di Tor Sapienza, Enzo Richetti (collega a Morena), Gabriella Masella (Colli Aniene Bene Comune), Paolo Di Giovane (Coordinamento Roma Est) e tanti altri hanno manifestato per chiedere «interventi immediati, perché la salute dei cittadini è a rischio».



Il fenomeno dei roghi tossici è stato al centro dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie che ha effettuato diversi sopralluoghi nei campi nomadi. Durante un vertice, il ministro dell'Interno Marco Minniti aveva paventato la possibilità di impiegare l'Esercito per presidiare i campi.



Nei primi sei mesi del 2017 ci sono stati 119 interventi dei vigili del Fuoco per gli incendi nei campi. Nel 2016 sono stati 374: sei tonnellate di rifiuti sono state sequestrate (due erano piombo) e si è registrato il record di incendi tossici nel campo rom La Barbuta, tra l’Appia e Ciampino, dove lo scorso anno i vigili del fuoco sono intervenuti 144 volte.



L'ultima pagina nella lotta ai roghi tossici è stata scritta dalla Prefettura, che ha stilato un protocollo sperimentale di sorveglianza dinamica che finirà sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Il protocollo è stato presentato ai residenti la prima settimana di gennaio e prevede, tra le altre cose una task force con Esercito, agenti della polizia, carabinieri e finanzieri che effettuare vigilanza sui campi a rotazione. Il piano prevede anche droni e videocamere.



Da sabato i residenti sono in mobilitazione. Vogliono, in sostanza, che il piano parta al più presto e chiedono l'immediato intervento delle forze dell'ordine. «La salute pubblica deve essere garantita come sancisce la Costituzione» c'era scritto su un volantino. «Avremmo preferito anche la presenza di almeno uno dei membri del Municipio IV» fa sapere il comitato di quartiere Colli Aniene Bene Comune, che recentemente ha lanciato la nascita di un Coordinamento dei comitati di quartiere del IV Municipio. «Sollecitiamo il sindaco a dichiarare uno stato di emergenza sociale e ambientale ed il Ministro degli Interni ad attuare le misure di contrasto promesse, e che solo in parte sono previste nel Piano del Prefetto» c'era scritto in una lettera aperta ai cittadini del comitato.



Domenica 4 Febbraio 2018



