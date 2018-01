Roma, volante sperona per errore un'auto durante un inseguimento

di Marco De Risi

Un rocambolesco inseguimento fra un individuo in sella ad uno scooter rubato e l’equipaggio di una volante durante il quale è rimasta coinvolta un’altra autovettura con alcune persone all’interno. E’ accaduto a notte fonda su un tratto della via Portuense all’altezza dell’ospedale Forlanini. Gli agenti stavano effettuando un normale posto di blocco quando hanno mostrato la paletta al giovane sul motorino, che, invece di rallentare e fermarsi, ha accelerato proprio per dileguarsi.



A quel punto l’auto della polizia si è messa alle costole del fuggitivo. E’ nato così l’inseguimento lungo la Portuense verso la periferia. Il motorino ha girato in modo brusco verso la ferrovia. La volante che lo tallonava non ha potuto evitare un’auto che stava impegnando la consolare. L’incidente non è stato grave. Sono stati i vigili urbani ad occuparsi dei rilievi e per gli occupanti dell’auto non è stato neanche necessario l’intervento di un’ambulanza. I poliziotti hanno continuato l’inseguimento: il giovane sullo scooter, vicino via Poggi, ha abbandonato il mezzo e si è messo a correre a piedi per seminare gli agenti.



E cos' gli agenti hanno lasciato l’auto di servizio e si sono messi anche loro correre. Dopo alcuni minuti il fuggitivo è stato efrmato. E' un pregiudicato. Sono in corso accertamenti per capire cosa stesse facendo l’arrestato prima di essere intercettato dalla polizia. Qualche giorno fa, alla Magliana, l’equipaggio di una volante ha ingaggiato un inseguimento con un ragazzo in sella ad un motorino che durante la fuga si è sbarazzato di una borsa. Il giovane è stato fermato e arrestato per possesso di droga. Nell borsa è stata trovata sostanza stupefacente.

Venerdì 5 Gennaio 2018



