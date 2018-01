Roma, a Ostiense la baraccopoli sulla spiaggia della Raggi

di Andrea Bulleri

Doveva essere un gioiello, un esempio di riqualificazione urbana in un'area industriale dismessa. Doveva, ma a chi ci cammina oggi il percorso pedonale di Riva Ostiense, non appare che l'ennesimo sperpero di denaro pubblico: su questo tratto di lungofiume compreso tra il Ponte di Ferro e il nuovo Ponte della Scienza, inaugurato neanche quattro anni fa insieme alla pista ciclabile, a regnare incontrastato è solo il degrado. Erbacce, bottiglie e rifiuti invadono il percorso per le bici. Le panchine sono divelte, i parapetti...