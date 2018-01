Roma, maxi rissa in centro: 5 uomini distruggono un locale in via del Conservatorio: arrestati

Via del Conservatorio e ancora via delle Zoccolette trasformate la scorsa sera in un vero e proprio "ring" mentre un noto locale del Centro è stato messo a ferro e fuoco. Intorno alle 22, nel cuore di Roma, cinque persone - quattro cittadini senegalesi e un italiano di Monterotondo - hanno iniziato a picchiarsi in via delle Zoccolette e a rincorrersi dopo una lite scattata per futili motivi.



I cinque uomini si sono poi spostati - sempre litigando e colpendosi - in via del Conservatorio dove sono entrati nel bar "Rimessa Roscioli". Ed è qui che la lite è diventata ancor più violenta: i cinque hanno cominciato a lanciarsi bottiglie, sgabelli, rompendo le vetrine e devastando in sostanza il locale che ha riportato numerosi danni.



Una volta fuori dal bar, gli uomini sono stati bloccati da alcuni carabinieri della stazione Piazza Farnese liberi dal servizio. I protagonisti della rissa, che hanno riportato lesioni e contusioni, sono stati tutti arrestati.

Venerd├Č 12 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56



