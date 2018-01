Roma, rimozioni auto: arriva la stangata. Bando pronto dopo 2 anni di stop: obiettivo 40mila interventi

di Giuseppe Gioffreda e Fabio Rossi

Meno sosta selvaggia, più fondi in bilancio. Il 2018, nelle intenzioni del Campidoglio, è l'anno della vasta campagna sulle rimozioni dei veicoli dai parcheggi irregolari, vera spina nel fianco della mobilità romana. Una strategia in due mosse: l'aumento del 6,5 per cento delle tariffe per le rimozioni, che erano bloccate dal 2011, e il nuovo bando per il servizio di carro attrezzi, praticamente fermo da quando, nel novembre del 2015, l'allora comandante della polizia municipale Raffaele Clemente non aveva...