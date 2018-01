Rifiuti, tritovagliatore aperto a Ostia: ecco cosa scriveva su Facebook il capogruppo M5S Ferrara

Il tritovagliatore alle porte di Ostia alla fine è stato acceso. Contrariamente alle ripetute promesse grilline . Ecco cosa scriveva in particolare in un post pubblicato su Facebook il 16 giugno il capogruppo M5S, Paolo Ferrara.Sotto una foto di una pagina del Messaggero titolata «Rifiuti, lo spettro emergenza. Via libera all'impianto di Ostia», l'esponente grillino scandiva: «Quanta fatica con questi giornali. Il Messaggero è come un ristorante che si ostina a servire pietanze avariate ai propri clienti. NON CI SARA' NESSUN TRITOVAGLIATORE OSTIA» (in maiuscolo, ndr).