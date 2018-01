Rifiuti a Roma, Galletti: «Sindaco di Roma non ha fatto fronte ai suoi doveri»

Botta e risposta Governo-Raggi sul caso dei rifiuti a Roma. Tutto è partito da un post del Movimento 5 Stelle Roma: «Regione e Governo vogliono discariche nel Lazio. Sui rifiuti solite chiacchiere da campagna elettorale da parte del governo. La verità è che Roma ha iniziato l'iter per costruire tre nuovi impianti di cui due impianti per il compostaggio ed un impianto di separazione del multi-materiale; la Regione e il Ministero, invece, stanno cercando pretesti per realizzare discariche e inceneritori che il M5S non vuole. Il Governo, se realmente fosse imparziale, chiederebbe a Zingaretti come mai in cinque anni non ha aggiornato il piano regionale per i rifiuti del 2012. Il Governo dovrebbe chiedergli anche come mai la Regione non applica la sentenza del Tar che nel marzo 2016 la obbligava a trovare in 180 giorni 'la rete integrata e adeguatà per evitare criticità sui rifiuti. Invece, si svegliano a 40 giorni dalle elezioni solo per fare propaganda».



In serata la replica del ministro dell'Ambiente Galletti: «I tre impianti di cui oggi il Comune» di Roma «parla sono assolutamente insufficienti ad affrontare credibilmente il problema» dei rifiuti «e peraltro l'iter della loro realizzazione appare ancora in fase embrionale e la localizzazione ancora in corso di concertazione con i Municipi interessati». La «grave situazione dei rifiuti di Roma» che, ribadisce, «non può essere derubricata a polemica politica elettorale».



«Ciò che il ministero dell'Ambiente da mesi in ogni sede istituzionale chiede al sindaco» di Roma, «a tutela del decoro e dell'immagine della capitale - aggiunge il ministro - è di far fronte ai doveri che in questo campo stanno in capo al primo cittadino. Solo questo. E questo finora è mancato», ricordando che il dicastero «da tempo chiede un piano serio per dotare la città degli impianti necessari a risolvere la gestione del ciclo dei rifiuti della città d'arte più importante del mondo».



«Il ministro Galletti contraddice quanto affermato dal suo stesso Ministero: dapprima il Ministero dell'Ambiente accusa Roma di non aver indicato i siti per la realizzazione di impianti; poi nel pomeriggio il Ministro ammette l'esistenza degli impianti ma li giudica insufficienti. Viene il sospetto che l'attacco sia di natura politica - spiega la sindaca Raggi - «Delle due l'una o gli impianti non sono stati indicati o, se sono giudicati insufficienti, sono stati evidentemente indicati e comunicati al Ministero. Inoltre, Galletti definisce la realizzazione dei nostri impianti 'in fase embrionalè: non potrebbe essere altrimenti, in quanto non esistono impianti prefabbricati e quindi è necessaria una normale fase di progettazione. La leale collaborazione tra istituzioni dovrebbe puntare al benessere dei cittadini».



Martedì 16 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:10



