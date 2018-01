Rifiuti ingombranti, raccolte 190 tonnellate: consegnati anche ausili sanitari da donare

Raccolta record nel primo appuntamento 2018 con la campagna «Il tuo quartiere non è una discarica», organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio. Sono infatti quasi 190 le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate domenica mattina presso le postazioni messe a disposizione dei cittadini nei municipi pari della Capitale. Lo comunica Ama in una nota.



Ama provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli) i rifiuti riciclabili raccolti e ad avviarli alle rispettive filiere di recupero. Presso le postazioni di via dei Campi Sportivi e via Tiburtina (II municipio), grazie alla collaborazione tra Ama e l'Associazione «Joni and Friends Italia» Onlus, i cittadini hanno potuto consegnare anche ausili sanitari dismessi ancora in buono stato (sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori, ecc.) da donare a persone diversamente abili bisognose sia in Italia sia nei paesi in via di sviluppo.



La campagna «Il tuo quartiere non è una discarica» tornerà domenica 18 febbraio nei municipi dispari.

