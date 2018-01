Roma, allarme rifiuti in cinque municipi: «Raccolta al collasso»

di Alessia Marani

Rifiuti in strada da Capodanno e l'incubo di un altro week-end, quello imminente dell'Epifania, con le strade sommerse dall'immondizia. Domani sera, infatti, scatterà il blocco della circolazione dei camion sulle autostrade e, quindi, anche l'export dei rifiuti destinati in altre province o regioni subirà uno stop rischiando di fare sprofondare la Capitale nella piena emergenza. Non basta. L'accordo siglato martedì con i sindacati ha reso immediato il termine delle esternalizzazioni di alcuni servizi...