Roma, non era meningite, stop alla profilassi: allarme rientrato in una materna del Torrino

Rientra l'allarme contagio da meningite alla scuola dell'infanzia dell'Istituto Leonardo da Vinci, al Torrino. Un bambino che frequenta la scuola due giorni fa era stato ricoverato prima al San Camillo e poi trasferito al Gemelli in terapia intensiva per sospetta meningite batterica: era quindi scattata la profilassi, oltre che per i familiari del piccolo, per i bimbi, le famiglie e il personale della scuola.



Dagli esami effettuati, comunicati dalla Asl Roma 2, in contatto con il Gemelli, all'istituto scolastico, risulta che si tratta di un caso di meningoencefalite virale. Il piccolo sarebbe stato colpito dal virus influenzale H1N1. In una circolare diramata oggi alle famiglie e al personale, la dirigente della scuola ha dunque comunicato che, come segnalato dalla stessa Asl, non è più necessario iniziare o continuare la profilassi antibiotica .

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15



