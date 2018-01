Roma, ricercato punta la pistola carica contro gli agenti: era stato indagato per aver interrotto il derby del 2004

di Marco De Risi

L'ultima impresa è stata quella di non arrendersi alla polizia ma estrarre una pistola con il colpo in canna e puntarla contro due agenti. Un terzo investigatore, defilato, è riuscito a gettarlo in terra prima che potesse sparare. Lui è Antonio Schiavo, 51 anni. Il rocambolesco arresto del pregiudicato è avvenuto due giorni fa su un tratto di via Teodorico, al Tiburtino, da parte degli agenti del commissariato Sant'Ippolito. Antonio Schiavo, fra l'altro, fu indagato insieme ad altri sei tifosi per aver interrotto il derby Lazio-Roma all'Olimpico il 21 marzo del 2004. Quel giorno allo stadio si sparse la notizia, infondata, che un bambino era morto, investito da una camionetta della polizia. L'atmosfera si fece incandescente ed ecco che i presunti capi della curva Sud, fra i quali Antonio Schiavo, fecero un'azione senza precedenti: un'invasione di campo bloccando il gioco per poi parlare con i giocatori cercando di convincerli a sospendere l'incontro. Antonio Schiavo si era reso irreperibile probabilmente dopo aver saputo che la Cassazione l'aveva condannato ad una pena definitiva di oltre sei anni.



IL TENTATO OMICIDIO

La condanna è legata ad un tentato omicidio che fece scalpore e che si consumò la notte del 10 luglio del 2011. Giulio Saltalippi, un pregiudicato di Casal Bruciato stava rincasando, quando fu affrontato da due individui armati che lo investirono con una pioggia di proiettili. Saltalippi cercò di evitare i colpi percorrendo piazza Balsamo Crivelli, crollò ferito sotto casa. Uno dei sicari gli appoggiò l'arma alla testa ma la pistola s'inceppò. Il commando fuggì, mentre la vittima fu trasportata in ospedale ferita da oltre tredici colpi: per mesi lottò fra la vita e la morte. Dopo un breve periodo d'indagini la polizia arrestò i responsabili fra i quali proprio Antonio Schiavo. Due giorni fa i poliziotti di Sant'Ippolito hanno avvicinato un individuo che poteva essere il ricercato anche se era molto diverso dalla foto segnaletica: si era fatto crescere barba e baffi. Ecco che c'è stata l'azione criminale di Schiavo che ha estratto una pistola con tredici colpi e l'ha puntata contro a due agenti. Poi, l'intervento risolutivo del terzo poliziotto. Il pregiudicato aveva in tasca un documento falso, valido per l'espatrio. Molto probabile che l'avrebbe usato per lasciare l'Italia.



Domenica 21 Gennaio 2018



