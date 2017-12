Ricercato per tentato omicidio era in vacanza a Madonna di Campiglio: preso

Ricercato per tentato omicidio, si trovava a Madonna di Campiglio dove aveva affittato uno chalet per trascorrere le festività natalizie con familiari e amici. Si tratta di Federico Latini, 23 anni, considerato l'autore dell'agguato contro un pregiudicato romano avvenuto nella zona di Torpignattara a Roma nel novembre dell'anno scorso. I Carabinieri delle Compagnie di Roma Casilina e Riva del Garda (Trento) lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia: per lui le accuse sono di tentato omicidio e detenzione e porto illecito di armi.



Le indagini erano partite subito dopo l'agguato a Torpignattara contro un pregiudicato che mentre si trovava

in auto era stato affiancato da un'altra autovettura da cui erano partiti dei colpi d'arma da fuoco al suo indirizzo. L'uomo riuscì a salvarsi speronando l'altra auto, ritrovata poi dai Carabinieri ma senza più il guidatore che nel frattempo era fuggito via a piedi. Proprio dall'auto ritrovata incidentata dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina è arrivata la svolta, grazie alle impronte digitali sulle maniglie interne e a due bossoli subito analizzati dal Nucleo Investigativo di Roma. I sospetti dei Carabinieri, indirizzati già sul 23enne, sono stati confermati dai risultati delle analisi condotte dal Racis. Latitante dallo scorso 6 novembre, Latini è stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda a Carisolo, in provincia di Trento (a pochi chilometri da Madonna di Campiglio), dove si trovava in vacanza con i familiari e gli amici più stretti.

