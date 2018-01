Roma, «Dammi il telefono, ho un coltello», rapina una donna per strada: arrestato

«Dammi il telefono cellulare ed i soldi…ho un coltello…non urlare e non fare mosse strane, se mi dai tutto non succede nulla». Questa la frase che la vittima si è sentita dire da R.R.A.F. di origini colombiane che, dopo aver tentato la rapina, si è dato alla fuga. Movimento non passato inosservato agli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo che proprio in quel momento stavano passando su via Portuense.



Sentita la donna, i poliziotti si sono messi alle calcagna dell’uomo. Un breve inseguimento su via delle Cave Portuensi, via Riccardo Bianchi, via G. Belluzzo fino a via Portuense dove è stato fermato dai poliziotti. Accompagnato negli uffici di polizia, riconosciuto anche dalla vittima, il 26 enne è stato arrestato per tentata rapina.

