Roma, vogliono l'orologio, ma lui reagisce: gli sparano nel garage di casa

di Marco De Risi

Una rapina per un orologio è finita nel sangue oggi pomeriggio a Roma. Un uomo di 30 anni ha raggiunto il suo garage in via Luigi Crocco, periferia del Prenestino, quando è stato aggredito da un rapinatore armato che ha preteso l’orologio di valore che la vittima portava al polso. Il possessore dell’orologio ha reagito cercando di neutralizzare il malvivente che ha esploso un colpo di pistola. Il proiettile ha raggiunto ad una mano il trentenne.



Le grida, il rumore provocato dall’esplosione del colpo, hanno messo il bandito in fuga che si è dileguato senza bottino. A dare l’allarme è stato lo stesso ferito che si è recato in strada sanguinante e gridando aiuto. Sulla rapina indagano gli agenti del commissariato Casilino. Il ricercato ha agito con un passamontagna, difficile, quindi, una sua identificazione in poco tempo. La vittima è stata molto fortunata, questo il parere degli investigatori: il colpo è passato a pochi centimetri dal corpo.

Venerd├Č 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:19



