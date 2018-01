Roma, terrore in una farmacia del centro: rapinatori prendono 10 clienti in ostaggio poi fuggono

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rapina a mano armata ieri pomeriggio nella centrale via Venti Settembre. Due individui, uno armato di pistola, l'altro di coltello, sono riusciti ad entrare nella grande farmacia al civico 94. Mostrando le armi hanno preso in ostaggio una decina di clienti e poi hanno minacciato di morte i dipendenti. In questo modo sono riusciti a prendere i soldi che erano riposti nella cassa per poi fuggire in sella a uno scooter. Molti equipaggi della polizia che stavano pattugliando il centro sono convogliati sul posto della rapina. I banditi,...