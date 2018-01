Roma, rapina choc in casa di una 90enne, anziana in ostaggio per rubare solo un cellulare

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A 87 anni, sdraiata a notte fonda sul letto per riposarsi, si è ritrovata circondata da quattro malviventi nella sua abitazione a Centocelle. Un modo drammatico per iniziare l'anno. E tanta violenza per un bottino pressoché inesistente: un cellulare. E' accaduto prima della mezzanotte del 31 dicembre in una palazzina di via delle Palme, il lato più vicino a via Palmiro Togliatti. L'anziana, che vive da sola e che campa di pensione, non avrebbe mai immaginato di poter subire una rapina. Invece si sbagliava. I...