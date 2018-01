Roma, rapinano cellulare a un passante, lui reagisce e viene preso a ombrellate: due arresti

Ha tentato di reagire quando due malviventi lo hanno spintonato e rapinato dello smartphone ma è stato colpito violentemente alla testa e al volto con un ombrello. In suo soccorso sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante che hanno arrestato i due rapinatori. Si tratta di due algerini, di 40 e 41 anni, già noti alle forze dell'ordine, che ieri pomeriggio hanno preso di mira un 39enne del Bangladesh, impegnato in una telefonata in via Carlo Albero a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele II. I due lo hanno avvicinato alle spalle, lo hanno spintonato per poi sfilargli dalle mani uno smartphone di ultima generazione e, quando l'uomo ha cercato di reagire è stato aggredito e preso a ombrellate.



In quel momento passavano per strada i carabinieri che hanno assistito all'aggressione e sono intervenuti bloccando i malviventi e soccorrendo la vittima, poi medicata all'ospedale San Giovanni Addolorata per diverse escoriazioni. Recuperata e riconsegnata la refurtiva, i carabinieri hanno portato in caserma gli arrestati, che sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza. I due sono accusati di

rapina aggravata in concorso.

Lunedì 15 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA