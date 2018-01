Roma, ramo crolla all'ingresso della scuola Contardo Ferrini: è la terza volta

di Valentina Venturi

«Dobbiamo aspettare che si faccia male qualcuno seriamente, per intervenire e abbattere quei pini?». È il grido d'allarme di una madre della Contardo Ferrini di Via di Villa Chigi 20, scuola materna (statale e comunale) e primaria di primo grado (statale).Il ramo è crollato questa mattina proprio di fronte all'ingresso dell'edificio, in un orario in cui di norma transitano circa 900 bambini accompagnati dai genitori. Dopo il crollo, tra le 8.30 e le 9, il ramo è stato messo in sicurezza con il nastro rosso.«Quest'estate erano caduti altri due pini» prosegue la signora «hanno mandato il servizio giardini e due sono stati abbattuti perché malati. Il ramo che è crollato oggi, però, proviene da un albero considerato "sano". In più le radici causano problemi alla pavimentazione, facendo inciampare i bambini. E nemmeno c'è la scusa delle condizioni meterologiche avverse: non ci sono stati né pioggia né vento. Questo ci allarma ancora di più. Da mamma mi domando: serve l'incidente mortale per far intervenire chi di dovere?».