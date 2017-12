Roma, «Botti vietati a San Silvestro»: Raggi ci riprova con l'ordinanza

di Simone Canettieri

Questa volta, non ci può essere Tar che tenga: il Comune vuole arrivare a un'ordinanza anti-botti di Capodanno che sia blindata. A prova di ricorso. O meglio: di sospensiva, come appunto accadde l'anno scorso, quando il 29 dicembre arrivò la decisione dei giudici con sentenza fissata per il gennaio successivo. Ecco perché gli uffici del Campidoglio in queste ore stanno cercando di ricopiare provvedimenti che saranno adottati in altre città l'ultimo dell'anno. La sindaca Virginia Raggi ha dato...