Roma, le attività di polizia del 2017: il Questore Marino, «Garantita la sicurezza in ogni sua forma»

Controllo del territorio, in ottica antiterrorismo, gestione delle manifestazioni e degli eventi sportivi e di altra natura, lotta alla criminalità organizzata e ancora recupero degli immobili occupati. La Questura di Roma guarda al passato e offre l'analisi sulle operazioni condotte nel 2017 tenendo a sottolineare come tutto sia stato portato avanti senza bloccare la città e senza dare modo ai cittadini (e anche ai turisti) di percepire una situazione di "pericolo". «Nel 2017 - ha esordito questa mattina in conferenza, il Questore, Guido Marino - l'impegno delle forze di polizia è stato costante e costantemente elevato perché ha abbracciato tutti i versanti della sicurezza e dell'ordine pubblico: dagli incontri sportivi allo stadio Olimpico alle manifestazioni con l'allerta terrorismo mai venuta meno». E pur con quest'altissima attenzione «Roma non è stata percepita come una città blindata - ha aggiunto il Questore - mai un corteo appena transitato ha comportato il blocco della viabilità un secondo più del necessario, mai una manifestazione ha lascito dietro di sé cumuli di immondizia». «Da parte nostra - ha concluso Marino - c'è stato un impegno continuo per garantire la completa sicurezza».E tanti sono stati gli episodi, gli appuntamenti anche internazionali che Roma ha ospitato nel corso del 2017. Così come diverse sono state le operazioni condotte nel segno del ripristino della legalità. Senza voler cadere nell'autocelebratismo ecco allora i dati «oggettivi e inoppugnabili» di quanto fatto sul fronte dell'ordine pubblico nella Capitale, considerato anche l'elevato aumento di persone in transito tra stazioni ferroviarie, autostrade e aeroporti (dai 2 milioni del 2014 ai 3 milioni 500 mila del 2017).Nell'anno da poco concluso si sono svolte in città 1.874 manifestazioni senza criticità (1.211 quelle del 2016) con un aumento di eventi del 30% rispetto al passato. Nello specifico, 414 sono state quelle sindacali, 165 le manifestazioni politiche, 19 quelle studentesche. E poi ancora 79 cortei per le rivendicazioni del diritto alla casa, 86 eventi sportivi e 160 manifestazioni religiose. Se si contano, inoltre, eventi come visite diplomatiche o appuntamenti celebrativi di caratura internazionale la Capitale lo scorso anno ha ospitato 11.196 eventi: il più alto numero di appuntamenti rispetto a qualsiasi altra città italiana. Tuttavia, i cortei sono diminuiti del 58% rispetto a un triennio fa, passando dai 168 del 2014 ai 71 dello scorso anno. Controllati anche i numerosi eventi sportivi che si sono svolti allo stadio Olimpico e che hanno visto crescere del 30% la presenza dei tifosi, registrando una sola aggressione ai danni di un agente di polizia. Numerose anche le attività di recupero degli immobili: 200 gli sgomberi effettuati lo scorso anno, tra cui quelli di via Quintavalle e via Curtatone, più 86 operazioni svolte su singoli alloggi. Ciononostante, restano ancora 93 strutture occupate: 67 a sfondo abitativo e 26 per altro uso.Le autorità presenti, tra cui il responsabile della Squadra Mobile, Luigi Silipo e il numero uno della Digos, Giampietro Lionetti, hanno sciorinato anche i dati sugli arresti, sui principali reati e sulle operazioni di contrasto alla criminalità organizzata messe a segno lo scorso anno, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie. Nel 2017 sono stati emessi 167 fogli di via obbligatori, sono stati chiusi per motivi di ordine pubblico 143 locali, mentre i principali fatti di cronaca (dal rogo di Centocelle all'omicidio Diotallevi fino allo stupro della turista tedesca di villa Borghese) sono stati "chiusi" in breve tempo, fermando e arrestando i responsabili. Sul fronte dell'anticorruzione, invece, sono stati compiuti 11 arresti e insieme alle altre forze dell'ordine (dai carabinieri alla guardia di finanza) sono stati sottratti alla criminalità organizzata beni e immobili, stanando diversi clan (come quello della famiglia Alvaro o dei Cordaro di Tor Bella Monaca)