Roma, prostituta sale a bordo di un furgone della "Città metropolitana": impiegato denunciato

Un impiegato della città metropolitana di Roma Capitale è stato denunciato dai carabinieri di Bracciano per peculato e favoreggiamento della prostituzione. In un'area periferica del comune di Bracciano, i carabinieri hanno notato un giovane prostituta nigeriana mentre saliva a bordo di un furgone della «Città metropolitana». Insospettiti, hanno seguito a distanza il veicolo che dopo pochi chilometri si è fermato. A quel punto, è scattato il controllo dei carabinieri ed è emerso che il conducente, nonostante fosse in servizio, aveva offerto un «passaggio» alla donna.

Venerdì 19 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40



