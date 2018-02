Prenestina, sequestrati 360 chili di marijuana: era destinata a rifornire i pusher di Roma

E' stato uno scambio di auto ad allertare i carabinieri che alal fine delle verifiche hanno arrestato tre persone e sequestrato 366 Kg di marijuana, droga che era destinata a rifornire i pusher di Roma.



I militari della Compagnia di Frascati hanno assistito all'insolito scambio di auto in un parcheggio della zona di via Prenestina-Polense scendendo velocemente dai rispettivi abitacoli. Hanno quindi deciso di allertare altre pattuglie di zona per seguire le due vetture. E così sono stati interessati anche i Carabinieri Tivoli, Pomezia e Castel Gandolfo.



Una delle auto, una Opel Corsa è stata fermata in via Appia, all'incrocio con via Nettunense, a Frattocchie. Gli occupanti sono stati identificati in un 41enne originario di Brindisi, ma da tempo residente a Roma e in un cittadino albanese di 22 anni, con precedenti, in Italia senza fissa dimora. L'altra auto, una Multipla è stata bloccata in via Aremogna, nei pressi dell'abitazione del conducente, un cittadino albanese di 26 anni anch'egli già conosciuto alle forze dell'ordine.

Nel portabagagli dell'auto, i carabinieri hanno scoperto 13 grossi pacchi in cellophane contenenti 178 Kg di marijuana. Sono immediatamente scattate le perquisizioni nelle abitazioni dei fermati, ma è in quella del 26enne che i militari hanno scoperto la restante parte della droga: altri 14 pacchi, al cui interno erano stati pressati ben ulteriori 188 Kg di marijuana.



Nella stessa abitazione, i carabinieri hanno sequestrato, oltre al materiale per il confezionamento della droga e 2 bilancini di precisione, circa 5.300 euro, ritenuto provento dei loro loschi traffici. Per i 3 arrestati l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Ora si trovano nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.