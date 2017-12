Roma, preso il postino ladro: aprivai pacchi e rubava i regali di Natale

di Adelaide Pierucci

Doveva smistare la posta ordinaria nazionale ed estera e farla recapitare a migliaia di romani, ma la curiosità di ficcare il naso in plichi e scatole era più forte. Appena i colleghi giravano le spalle apriva buste e pacchi e talvolta rubava. A far gola soprattutto smartphone, soldi, bottiglie di vino. Un addetto del Centro di Smistamento delle Poste di via Ferdinando Baldelli, in zona Ostiense, rischia ora di finire a processo per violazione e sottrazione di corrispondenza. Una debolezza che a S. C., cinquantanne e portalettere...