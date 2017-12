Ladro seriale di videogiochi arrestato a Porta di Roma

La sicurezza del Centro Commerciale Porta di Roma ha individuato la sera del 23 dicembre un «ladro seriale dei videogiochi», fermato a seguito di un furto. Era già attenzionato da tempo, non nuovo a questo tipo di reato anche in altri negozi di Roma. Intervenuta sul posto una volante della Polizia di Stato, sono stati effettuati i dovuti accertamenti, ed è stata ritrovata in seguito un'ingente quantità di giocattoli e videogiochi nell'auto dell'individuo, proveniente anche da diversi altri punti vendita di giochi e videogiochi a Roma. È un sistema di sicurezza efficiente quello della Galleria Commerciale Porta di Roma, che ha in forza una selezione scelta di personale altamente qualificato e in aggiornamento continuo, supportato da un sistema di video sorveglianza tecnologico unico in Italia. Grazie alla ormai consolidata collaborazione attiva con le forze dell'ordine, il Centro Commerciale Porta di Roma rappresenta una certezza in termini di efficienza sulla sicurezza e protezione del Cliente durante la sua esperienza di shopping e intrattenimento.

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA