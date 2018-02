Pomezia, bruciata la cartiera: rogo vicino alla EcoX, il deposito distrutto dalle fiamme a maggio

di Moira Di Mario

È stato spento l’incendio scoppiato ieri sera nella cartiera 4 M Cutting Multiservice service di via Pontina Vecchia a Pomezia. Il capannone, circa duemila metri quadrati, è stato sequestrato dai carabinieri del gruppo di Frascati che insieme ai colleghi della compagnia di Pomezia portano avanti le indagini.Intanto i tecnici della Asl e i Vigili del fuoco hanno escluso che il tetto fosse in amianto. Insomma non si tratta di una seconda Eco X. A confermarlo anche il Comune di Pomezia. «Non sono necessari - dice il sindaco Fabio Fucci - provvedimenti d’urgenza contro l’inquinamento. Attendiamo le indagini che appureranno le cause del rogo. Intanto chiederò al Prefetto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza - conclude il primo cittadino - mettendo al centro gli incendi, i furti, gli atti vandalici e là microcriminalità nel nostro territorio».